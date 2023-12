Zbliżają się święta, a wraz z nimi czas obdarowywania najbliższych. Jeśli wciąż szukasz idealnego prezentu i z przerażeniem spoglądasz na uciekające dni z kalendarza, mamy dla Ciebie rozwiązanie. Producent Braun oferuje w swoim portfolio całą gamę wysokiej jakości urządzeń do stylizacji włosów. Z powodzeniem sprawdzą się w codziennym użytkowaniu, jak też pozwolą wykonać zapierające dech w piersiach metamorfozy wyglądu w 2024 rok.

Nadzwyczajna suszarka

W pierwszej kolejności polecamy suszarkę HD730, która łączy elegancję i funkcjonalność. Wewnątrz stylowej obudowy w kolorze srebrnym, którą ożywiają błyszczące akcenty, umieszczony został silnik o mocy 2200 W. Dzięki niemu suszenie włosów trwa znacznie krócej. Dwustopniowa regulacja prędkości nawiewu, trzy zakresy temperatury i innowacyjna technologia Satin Protect pozwalają dostosować działanie urządzenia do różnych typów włosów. Codzienną pielęgnację ułatwiają dwie wymienne końcówki - dyfuzor do włosów skłonnych do skręcania się i puszenia oraz koncentrator pozwalający skupić się na konkretnych pasmach.

Podobnie dobrym wyborem dla osób szukających urządzeń oferujących profesjonalny poziom pielęgnacji jest suszarka do włosów Braun BRHD785 z jonizacją i silnikiem o mocy 2000 W. Aż dziesięć poziomów ustawienia temperatury w połączeniu z dyfuzorem i zestawem użytecznych akcesoriów otwiera szerokie możliwości w zakresie stylizacji.

Jeśli natomiast osoba czekająca na prezent często podróżuje lub ceni sobie kompaktowość wyposażenia łazienki, dla niej najlepszym prezentem będzie suszarka BRHD380E. Lekka i wydajna, wyposażona dodatkowo technologię IONtec, gwarantuje szybkie i skuteczne suszenie bez efektu elektryzujących się włosów. Jest poręczna i funkcjonalna – idealna dla kobiet aktywnych oraz spędzających wiele dni w roku poza domem.

Zaawansowana technologia w łazience i torebce

Na naszej liście sprawdzonych prezentów last minute jest również prostownica Braun Satin Hair 7 BRST780E. To zaawansowane technologicznie urządzenie, które uprzyjemni proces stylizacji włosów i uniwersalnie przyda się nie tylko do wygładzania włosów, ale też tworzenia delikatnych loków i fal. Funkcja automatycznego dopasowywania poziomu temperatury do rodzaju włosów, bazująca na informacjach zebranych przez sensory, pozwala lepiej zadbać o pasma. Z kolei ruchome, ceramiczne płytki i system Nanoglide ułatwią uzyskiwanie profesjonalnych efektów w zaciszu własnego domu.

A jeśli myślimy o czymś zaskakującym, warto postawić na Braun BR710. Z pozoru zwykła szczotka, która w rzeczywistości jest bezprzewodowym urządzeniem z funkcją jonizacji. Możliwość wyprostowania włosów bez ryzyka ich przesuszenia, bez efektu elektryzowania i puszenia może okazać się strzałem w dziesiątkę dla pań, które mają dość porannej walki z włosami przed wyjściem do pracy.

Upominek na Święta i cały rok

Dlaczego urządzenie do stylizacji włosów to taki dobry pomysł na prezent? W ten sposób podarujesz bliskiej osobie nie tylko narzędzie do stylizacji, ale też chwilę relaksu i coś, co pozwoli w 2024 roku lepiej zadbać o siebie. Niech Twój upominek sprawi, że codzienna rutyna ustąpi miejsca sprawiającemu radość rytuałowi piękna!

Produktów Braun szukaj u autoryzowanych dystrybutorów na Allegro, jak Expertmix777, Faneo i Redil.